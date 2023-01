MC Carol mandou vídeos e fotos com outro homem ao ex-noivo; entenda

Da Redação

MC Carol, 29, não se cansa de causar. Desta vez, ela fez revelações bombásticas sobre o término de seu relacionamento com Samuel da Silva, 37.

A funkeira contou à Quem ter enviado conteúdos sexuais gravado com o amante ao ex-noivo. "Eu mandei vídeos, áudios e fotos minhas transando (com outro) para ele. Então, não tinha muito o que dizer? Ele fingiu que estava tudo tranquilo. Ele também não tinha muito o que dizer depois da história toda que vazou."

Segundo a revista, o novo romance de MC Carol é de Guiné-Bissau e os dois se conheceram durante as férias da cantora em Salvador (BA).

Em seu Twitter, a funkeira compartilhou prints das mensagens enviadas a Samuel.

MC Carol publicou um áudio que teria enviado ao ex-noivo em um momento de intimidade.

Ainda à revista, MC Carol contou que o novo affair está muito apaixonado, mas que não quer se envolver seriamente. "Ele falou que estava muito apaixonado por mim e me pediu em namoro. Aí, eu pedi uma prova de amor e ele fez. Mas não quero namorar agora. Gosto muito dele, muito mesmo. A gente não se desgrudou desde à Bahia. Ele foi no meu show aqui no Rio de Janeiro, depois fomos para um show do Baco. Também passamos Ano-Novo juntos, fomos ontem ao cinema, hoje no Cristo Redentor."

Em publicação, a cantora mostrou até uma tatuagem que ele fez na cintura com o escrito "Carol Bandida".



