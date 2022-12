MC Cabelinho finaliza tatuagem em hospital após tomar anestesia geral

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O funkeiro MC Cabelinho surpreendeu os fãs ao revelar que tomou anestesia geral para finalizar uma tatuagem. O procedimento foi realizado por profissionais especializados em um hospital do Rio de Janeiro.

continua após publicidade .

Cabelinho mostrou os bastidores do processo em seu perfil no Instagram. “Fé. Agora só faltam as pernas”, escreveu ele. Ainda na mesma publicação, o cantor também exibiu detalhes da tatuagem, que celebra sua história com a fé e carreira musical.



continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Cantora Anitta dá entrada em hospital em São Paulo

O procedimento feito em Cabelinho gerou tanta repercussão, que a tatuadora Isabela Badini, uma das responsáveis pelo desenho, veio a público explicar parte do processo. Ela disse que esta foi a primeira vez que uma tatuagem foi feita em um centro cirúrgico brasileiro.

Com informações do Popline.

Siga o TNOnline no Google News