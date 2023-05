MC Cabelinho conta como conheceu e se apaixonou por Bella Campos

O rapper MC Cabelinho (27), que está no ar em Vai na Fé, da Globo, participou do programa TVZ, do Multishow, na temporada apresentada pela funkeira Pocah (28), e revelou como começou o romance com Bella Campos (25).

Eles se conheceram durante as preparações da novela das sete, em que interpreta Hugo, e a atriz vive Jennifer. Segundo Cabelinho, os dois trocaram olhares durante uma atividade proposta pela professora.

"Na preparação do elenco rola vários exercícios, até para os atores se entrosarem antes das gravações. Tinha um exercício que a professora pedia pra todo mundo andar, e quando parasse, era pra encarar uma pessoa. Quando parei, eu fiquei procurando alguém pra encarar, eu estava sem dupla, e ela também não estava olhando para ninguém. Nós nos encaramos, e eu já olhei ela com outros olhos", disse ele na quinta-feira, 25.

O funkeiro contou que procurou Bella no Instagram e pegou seu número, foi quando começaram a conversar. No dia seguinte, Cabelinho não perdeu a oportunidade e ofereceu uma carona, já que eles moravam perto. “Cheguei em casa, fui no Instagram dela e mandei um emoji de apaixonado no direct, aí peguei o número dela, aí a gente foi conversando e no outro dia, quando a gente se viu na preparação, aí eu perguntei se podia dar uma carona pra ela, porque ela morava perto, aí a gente começou a ficar e se conhecer melhor”, confessou.

Confira MC Cabelinho contando como conheceu Bella Campos:

