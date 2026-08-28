MC apucaranense fortalece cena hip-hop na região

Com mais de 10 anos de trajetória, "BL" atua desde a organização de batalhas de rima até a produção técnica em estúdio, impulsionando artistas

Beatmaker, MC, produtor musical e produtor cultural, BL (nome artístico de Gabriel Correa Alves) atua na cena independente do hip-hop desde 2013 e vem construindo uma trajetória marcada pela produção musical, realização de eventos e articulação da cultura urbana em Apucarana e no norte do Paraná. Sua caminhada começou nas rimas, passando do funk para o rap, e ganhou novos caminhos com a fundação do grupo Cortex Central, do selo RECORTEX, sua participação na MATILHACLAN e, posteriormente, a criação do selo StreetSync.

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Ao longo dos anos, BL participou de batalhas de rima, produções e projetos colaborativos, atuando tanto artisticamente quanto nos bastidores da construção da cena. Em 2015, foi vice-campeão da Batalha do Cemitério, em Arapongas, e posteriormente passou a organizar iniciativas em Apucarana, como a Batalha do 28, Batalha da Teta e Batalha do Banks, contribuindo para criar espaços de encontro, expressão e circulação do hip-hop.

Na produção musical, BL desenvolve beats, gravação, direção de gravação, mixagem e masterização, mantendo uma atuação contínua ao lado de artistas da região. Seu portfólio reúne trabalhos desde 2018 e inclui colaborações com nomes como Rafa Na Raça, Mano ZL, LNS, HG, Chris Dog, Nego Gil, Krog MC, TOD e Mano Flér, além de trabalhos recentes como beatmaker e produtor em lançamentos de 2025 e 2026.





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BL atua na cena independente do hip-hop desde 2013 - Foto: reprodução BL atua na cena independente do hip-hop desde 2013 - Foto: reprodução

Atualmente, BL mantém o BL Studio, onde segue gravando e atendendo artistas de Apucarana e da região, além de produzir beats de forma ativa e desenvolver novos trabalhos musicais. Sua atuação também se estende à produção audiovisual, com experiências em captação, direção de gravação, mixagem e produção musical para videoclipes.

Mais do que acompanhar a evolução da cena, BL busca participar ativamente de sua construção. Entre novos trabalhos de estúdio, produções autorais, parcerias e iniciativas culturais, o produtor pretende ampliar sua atuação e continuar contribuindo para a formação de público, a circulação de artistas e o fortalecimento dos espaços de expressão da cultura hip-hop e alternativa no norte do Paraná.