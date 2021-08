Da Redação

Mayra Cardi diz que gasta R$ 15 mil por mês em supermercado

Em uma entrevista ao podcast Poddelas, a life coach Mayra Cardi afirmou que gasta cerca de R$ 15 mil por mês com compras de supermercado. De acordo com Mayra, ela mantém uma dieta cara e que seus funcionários comem as mesmas coisas que ela por morarem no mesmo local.

“Tem três moradores na minha casa. Eu gasto R$ 15 mil de supermercado, porque meus funcionários comem exatamente o que eu como. É caro para caramba o que eu como. Eu não consigo comer um negócio e dar outro para eles comerem”, relata.



Ao publicar a imagem sobre a entrevista, ela ainda disse: “Tem três pessoas, obviamente eu gastaria no máximo R$ 2 mil. O que gasto não é para mim! Nunca foi sobre o que gasto comigo, é sobre como tratar todos iguais à sua volta”, disse.

Depois, ela afirmou: “Você não tem dinheiro para ter funcionário? Não tenha, amor. Vá limpar você a sua casa”.

Com informações; IstoÉ.