Maykon Santos viraliza no Instagram com suas manobras com motos

Maykon Santos

Apaixonado por motocicletas e carros, Maykon Santos começou a filmar vídeos empinando moto pelas ruas de favelas e pela cidade com sua esposa e amigos.

Com mais de 600 mil seguidores, o famoso influencer Maykon Santos está fazendo sucesso nas redes sociais mostrando suas habilidades em cima de moto. O rapaz que atualmente mora em São Paulo, conquista cada dia mais seguidores em seu Instagram.

Hoje, são diversos vídeos com peripécias em duas rodas. O seu perfil engraçado faz a diversão dos seus seguidores que o adoram. “Comecei por hobby, amo moto e carro. Os vídeos começaram a viralizar no Facebook, fiquei gigante lá, aí agora no Instagram cresce a cada dia, hoje minha fonte de renda maior vem do Instagram, minhas “loucuras “se tornaram profissionais”, relata Maykon.

