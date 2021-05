Mayke Garbo: de catador de latinhas à empresário de sucesso

Continua após publicidade

Mayke Garbo, empresário paulista, explica como o cenário digital tem sido promissor e simplesmente mudou a vida de milhares de pessoas. Mayke vem de família de origem humilde. Nasceu na cidade de Santo Anastácio, interior de São Paulo e foi criado pela sua bisavó, atualmente com noventa e três anos de idade.

Aos dez anos, quando os outros garotos da sua idade não tinham a menor noção de responsabilidade, vendia latinhas para ajudar nas despesas da família e aos treze anos conseguiu um emprego como faxineiro em uma loja de materiais para construção. “Mesmo com uma vida muito difícil eu nunca deixei de estudar. Muitas vezes não tinha dinheiro para a merenda e naquela época não tinha ajuda do governo e muitas vezes lá em casa só tinha uma refeição no dia”, relembra emocionado.

Com foco e determinação foi promovido ao cargo de vendedor da loja. Aos dezoito anos de idade passou no vestibular para a Faculdade de Educação Física, mas acabou desistindo ao perceber que não era sua vocação. Assim que completou vinte anos, decidido a melhorar de vida, prestou concurso de agente penitenciário atuando em várias penitenciárias do estado passando a ter uma remuneração melhor.

Com a estabilidade do emprego público fez um empréstimo pra realizar um dos sonhos da sua vida, comprar uma moto XJ6. Na época namorava Fernanda, hoje sua esposa, e a moto facilitaria seu deslocamento para encontrar a namorada. Sem nenhum planejamento e sem fazer orçamento não percebeu que seu salário não era compatível com o valor das prestações da moto. A ficha caiu em uma ocasião que não tinha saldo suficiente no banco e a namorada teve que pagar a conta do jantar. Para conseguir manter o empréstimo em dia precisava encontrar alguma forma de conseguir ganhar mais dinheiro.

Aproveitando as folgas da carceragem começou a estudar sobre importação de produtos dos Estados Unidos e vendas na internet. Parecia uma boa alternativa comprar e revender importados. Esperançoso e empolgado no novo negócio investiu toda reserva financeira que ainda possuía, dez mil reais. E na mistura de emoções, do impulso e desespero, acabou levando um prejuízo de cerca de cinco mil reais.

Determinado e com vontade acreditando em seu potencial começou a estudar o mercado digital e suas possibilidades. Descobriu que o mercado era repleto de oportunidade e criou sua primeira loja virtual. Durante os primeiros meses de e-commerce conseguiu diminuir a oscilação do faturamento e começou a entender o mercado de importação. Empresários solicitavam sua ajuda para

aprender como importar de forma legal e segura dos Estados Unidos acabando a dependência de intermediários.

No ano de 2019 suas lojas chegavam a um faturamento mensal de mais de cem mil reais por mês trabalhando apenas algumas horas por dia. Com uma vasta bagagem e experiência decidiu que era o momento de compartilhar seu conhecimento com outras pessoas, gente que muitas vezes não tem condições de pagar faculdade, mas tem sonhos de ser grande e ser alguém na vida, criou

assim, um curso digital denominado Perito da Importação.

Até a data que a matéria foi produzida, mais de cinco mil alunos passaram pelas aulas de Mayke Garbo e muitos conseguiram faturar semanalmente valores superiores a cinco dígitos.

“As pessoas costumam culpar o governo, às pessoas, às circunstâncias e preferem ficar numa zona de conforto e assim matam seus sonhos a cada dia que passa, trocando seu bem mais precioso, que é seu tempo de vida, em troca de salários que nunca vai permitir realizar seus sonhos e simplesmente passam a existir quando deveriam viver. Tem uma frase que diz que no cemitério é onde encontramos a maior quantidade de sonhos que ali findaram por falta de coragem e determinação, não de ir trabalhar, mas de correr atrás das próprias realizações”, diz Mayke.

Atualmente suas lojas ultrapassam o valor de duzentos e cinquenta mil reais mensais. “Você sempre tem opções enquanto você respira. Respirar é tempo de tomar partido, olhar pra vida que você quer e se comprometer com o sucesso. Você vai precisar ser forte porque se fosse fácil todo mundo teria sucesso, mas sucesso é para quem luta por ele!” Encerra Garbo.

Mayke Garbo alcançou o sucesso. Hoje é empresário, importador profissional e mentor de importação. Seu curso o “Perito da Importação” já ajudou milhares de pessoas a conseguir renda extra e muitas dessas pessoas hoje trabalham exclusivamente na área de importação. Seu instagram, com mais de quatrocentos mil seguidores é https://instagram.com/maykegarbo e seu canal do Youtube, com mais de setenta e sete mil inscritos, intitulado Perito da Importação”, é https://youtube.com/maykegarbo.