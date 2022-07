Maurício Mattar diz que Guilherme de Pádua assediava homens

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ator contou em uma entrevista que isso ocorreu durante os bastidores de uma peça musical

Guilherme de Pádua, um dos responsáveis pelo assassinato da atriz Daniella Perez, pediu para ver o órgão genital de Maurício Mattar. O ator contou em uma entrevista que isso ocorreu durante os bastidores de uma peça musical.

continua após publicidade .

“Sempre que eu ia trocar de roupa, o Guilherme colava em mim, ficava olhando de banda e até mesmo pedia para eu mostrar meu pênis”, disse o ator, que afirmou ter ocorrido no espetáculo Blue Jeans, em 1991.

“Lembro que na época do Blue Jeans ele vivia assediando homens, como se fosse doença, compulsivamente. Era muito desagradável. Ele contou que transava com homens desde que chegou ao Rio de Janeiro, onde acontecia a apresentação da peça. Pelo visto era bi. Ele dizia que para subir na vida transaria com quem fosse preciso”, completou Mattar, de acordo com a revista IstoÉ.

continua após publicidade .

Daniella Perez foi assassinada por Guilherme e sua esposa, Paula Thomaz. A filha de Gloria Perez atuava com Pádua na novela De Corpo e Alma, escrita por Glória quando o crime aconteceu.

No documentário Pacto Brutal, da HBO Max, o promotor do caso José Muiños Piñeiro Filho revelou que o ex-ator se ofereceu para mostrar o próprio pênis aos policiais para provar que não tinha cometido algum tipo de crime.

Guilherme de Pádua e Paula Thomaz foram condenados por homicídio qualificado por motivo torpe cinco anos após o crime. Ele, a 19 anos, e ela, a 18 anos e 6 meses. No entanto, com apenas sete anos de prisão, eles foram colocados em liberdade condicional.

Informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News