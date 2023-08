Maurício de Sousa revela planos para Turma da Mônica: "Oportunidade"

Considerado um dos maiores cartunistas do Brasil, Maurício de Sousa, de 87 anos, está de olho no futuro de seu maior sucesso: a Turma da Mônica. No ano em que a personagem Mônica faz 60 anos, ele revelou que tem planos para a sua empresa.

continua após publicidade

Maurício afirmou que deseja abordar cada vez mais a diversidade e, por conta disso, quer lançar uma série da Turma da Mônica voltada para o público mais velho.

- LEIA MAIS: Felipe Neto explica emoji de grávida e chegada de bebê na família

continua após publicidade

“Será a Turma em versão adulta e também idosa” - adianta ele, em meio aos preparativos para o filme da Turma da Mônica Jovem - “Hoje em dia as crianças e jovens têm muita abertura a qualquer assunto por conta da internet. Isso também se reflete na forma como as famílias encaram esses assuntos. A criança de hoje não está escondida e não está se escondendo de nada. Eu me inspiro na sociedade. O que ela me mostra é o meu assunto”, acrescentou

O pai de Mauro de Sousa ainda confessou que não descarta ter sua vida contada nos cinemas. Com uma carreira sólida, ela disse que muitas pessoas têm curiosidade sobre sua vida e, por conta disso, sente a necessidade de falar um pouco mais sobre suas conquistas.

“Tenho 87 anos e ainda me sinto com total disposição! Não sei até quando poderei, mas quero continuar fazendo todo tipo de projeto. O cinema é uma área em que estou querendo trabalhar bastante. Muita gente tem curiosidade sobre minha vida e carreira... Juntei as peças e formamos um filme lindo e verdadeiro”, conta

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News