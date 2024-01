Matteus vence a primeira Prova do Anjo do BBB 24

Matteus venceu na tarde desta sexta-feira (12) a primeira prova do anjo do BBB 24 e garantiu o colar da imunidade. Em sua primeira decisão como Anjo, ele escolheu Deniziane, Lucas Henrique e Lucas Luigi para o almoço e mandou Lucas Luigi e Isabelle para o Castigo do Monstro.

A prova foi de perguntas e respostas, porém de sorte. A dinâmica ocorreu em duas etapas em que os brothers se enfrentaram em duelos entre dois jogadores e precisavam conquistar as bandeirinhas dos competidores no mapa.

Ao explicar as regras, Tadeu Schmidt disse aos participantes que, a cada duelo, a pergunta seria exibida no telão, e o confinado que apertar primeiro o botão do totem, escolhe duas alternativas de resposta (entre A, B ou C). O último a apertar o botão, ficava apenas com a opção restante.

Durante a prova, Matteus venceu duelos contra Vinicius Rodrigues, Isabelle, Thalyta, Marcus Vinicius, Wanessa Camargo e Leidy Elin. No último duelo, Matteus enfrentou Deniziane e levou a melhor na disputa, recebendo um abraço da colega de confinamento. O brother ainda ganhou uma passagem internacional com acompanhante como prêmio da prova.



