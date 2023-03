Matheus, da dupla com Zé Henrique, morre atropelado em rodovia de SP

Da Redação

O cantor foi sepultado nesta quinta-feira

Um acidente de trânsito resultou na morte do cantor Matheus, da dupla com Zé Henrique, na madrugada dessa quarta-feira (29). O sogro do sertanejo também morreu na tragédia.

Matheus e o pai de sua companheira, Marcos William Ribera Vasque, de 61 anos, foram atropelados por um carro desgovernado na rodovia Dom Pedro 1º, em Valinhos, no interior paulista. O fato foi registrado quando eles retornavam de carro do Rio de Janeiro.

Eles foram atingidos pelo veículo quando pararam na pista para revezar a direção do automóvel em que estavam.

A Polícia Civil (PC) informou que o condutor do carro que atropelou Matheus e o sogro teria dormido no volante e, por conta disso, invadiu a pista contrária e atropelou as vítimas. O responsável pela morte do sertanejo e do Marcos, um homem de 36 anos, foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposa.

Ainda de acordo com a polícia, o motorista passou pelo teste do bafômetro, que deu positivo para bebida alcoólica, por isso ocorreu a prisão em flagrante.

