Matheus, da dupla com Kauan, anuncia fim do casamento com Paula Aires após 14 anos

O cantor sertanejo Matheus, que faz dupla com Kauan, anunciou neste sábado (2) o fim de seu casamento com Paula Aires. Em um comunicado publicado em suas redes sociais, o artista revelou que a separação ocorre após 14 anos de relacionamento e explicou que a decisão foi motivada pelo distanciamento dos objetivos individuais de cada um. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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Casados formalmente desde março de 2018, Matheus ressaltou que a união gerou uma família e uma trajetória de conquistas que sempre será motivo de orgulho para ambos. Na publicação, o sertanejo fez questão de enfatizar que o carinho mútuo permanece. Ele destacou que o amor pela agora ex-companheira não acabou, mas que o ciclo do relacionamento romântico chegou ao seu limite e precisou ser encerrado.

Embora o ex-casal tenha cogitado manter a separação em sigilo, a escolha por divulgar a notícia diretamente ao público teve como principal objetivo evitar a disseminação de boatos. Eles explicaram que preferiram se pronunciar oficialmente para impedir que a informação vazasse de forma distorcida, surpreendendo negativamente os fãs e a imprensa. Ao finalizar o comunicado, Matheus pediu empatia diante do momento delicado e solicitou que o público não crie ou compartilhe inverdades e ruídos sobre os motivos do término.

Veja o vídeo

As informações são do G1.