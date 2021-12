Da Redação

Mateus, dupla com Jorge, está com Covid e shows são adiados

Os shows de Jorge e Mateus que aconteceriam nos dias 27 e 28 deste mês, em Florianópolis (SC) e São Miguel do Gostoso (RN), respectivamente, sofreram alterações.

No Instagram, a dupla comunicou que dois estão com “diferentes quadros virais”. Enquanto Jorge não teve o seu diagnóstico revelado, uma vez que o exame final foi “inconclusivo”, Mateus testou positivo para Covid-19 no último dia 19 de dezembro.

Por conta da situação, o show que aconteceria em Santa Catarina foi adiado para o dia 5 de janeiro de 2022, enquanto a segunda apresentação, no Rio Grande do Norte, foi cancelada, sem data definida.

Ao final do texto, o comunicado ressalta a importância da vacina. “Ressaltamos a importância das vacinas contra doenças virais. Esperamos que tudo e todos fiquem bem. Confira, na íntegra, a nota publicada no perfil de Jorge e Mateus.

Com informações do Metrópoles.