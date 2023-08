Marta ganha declaração da namorada após eliminação: "Tão Orgulhosa"

A atacante da Seleção Brasileira feminina, Marta, recebeu uma emocionante declaração de amor da namorada após a eliminação da equipe na Copa do Mundo nesta quarta-feira (2). Em meio à tristeza da derrota, a jogadora foi surpreendida com palavras de carinho de sua companheira, a norte-americana Carrie Lawrence.

continua após publicidade

Em seu stories do Instagram, Carrie, que também é jogadora de futebol, compartilhou uma foto com a equipe da Seleção Brasileiro e deixou um recado para a amada: "Tão orgulhosa de você. Você me inspira sempre, meu amor”, ela se declarou por Marta, que deixou seu último campeonato mundial após o empate com a Jamaica.

Marta e Carrie mantêm a discrição sobre o relacionamento, mas costumam fazer raras aparições em declarações de apoio. Recentemente, a brasileira usou suas redes sociais para desejar um feliz aniversário para a amada com uma linda declaração: “Você tem o sorriso mais lindo e a risada mais fofa do planeta. Te amo muito", ela escreveu.

continua após publicidade

Foto por Da Redação

Siga o TNOnline no Google News