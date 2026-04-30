Marrone usa roupa transparente em show e imagem viraliza na internet

O cantor Marrone, da dupla com Bruno, virou assunto nas redes sociais após aparecer com um figurino considerado ousado durante um show no sábado (25) em Blumenau (SC). A blusa preta transparente usada pelo artista dividiu opiniões.

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Diante da repercussão, Marrone explicou na quarta-feira (29) que a escolha do look foi dele próprio, e não da equipe. Ele surpreendeu ao revelar que se inspirou no cantor Léo Santana. A roupa gerou comparações e brincadeiras. “Se ele não fala nada, o pessoal já ia confundir com o Léo Santana”, ironizou um internauta.



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O próprio Marrone entrou na brincadeira e reconheceu, de forma descontraída, a diferença entre os físicos. “Foi culpa minha, eu queria ver se meu manequim estava combinando com o do Léo Santana”, disse. Ele ainda afirmou que pretende “emagrecer e fazer regime”, admitindo que o resultado não saiu como esperava.

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Após a repercussão, artistas do meio sertanejo também entraram na onda e passaram a publicar imagens geradas por inteligência artificial em apoio ao cantor. A movimentação virou uma tendência nas redes, chamada por alguns de “trend do coronel”.