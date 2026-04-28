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SE RECUPERANDO

Marquito recebe alta e sai do hospital após mais de dois meses internado

Humorista de 65 anos seguirá em acompanhamento médico em uma clínica especializada em reabilitação e cuidados continuados

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.04.2026, 20:29:56 Editado em 28.04.2026, 20:29:51
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Marquito recebe alta e sai do hospital após mais de dois meses internado
Autor Em publicação nas redes sociais, o artista escreveu: “Tô aqui na recuperação com o sorriso novinho em folha e o médico disse que sorrir ajuda a curar” - Foto: Redes Sociais

O humorista Marco Antonio Ricciardelli, conhecido como Marquito e integrante do “Programa do Ratinho” (SBT), recebeu alta hospitalar na tarde da última segunda-feira (27). Ele ficou mais de dois meses internado na Beneficência Portuguesa de São Paulo após sofrer um acidente de moto no dia 25 de fevereiro, causado por um mal súbito.

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De acordo com o hospital, Marquito, de 65 anos, seguirá em acompanhamento médico em uma clínica especializada em reabilitação e cuidados continuados. Em publicação nas redes sociais, o artista escreveu: “Tô aqui na recuperação com o sorriso novinho em folha e o médico disse que sorrir ajuda a curar”.

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No dia do acidente, Marquito pilotava uma motocicleta pela região da Vila Gustavo, na zona Norte de São Paulo, quando perdeu o controle do veículo após um mal súbito e caiu desacordado na via. Ao cair, a moto do humorista atingiu outra motocicleta, conduzida por um enfermeiro. Mesmo envolvido no acidente, o profissional de saúde prestou os primeiros socorros imediatamente.

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