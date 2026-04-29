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RECUPERAÇÃO

Marquito recebe alta após dois meses internado e deve continuar reabilitação

Ele perdeu o controle do veículo e acabou se envolvendo em um acidente após sofrer um mal súbito

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 15:17:48 Editado em 29.04.2026, 15:17:41
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Marquito recebe alta após dois meses internado e deve continuar reabilitação
Autor Foto: Instagram

Após mais de dois meses de internação, o humorista Marquito recebeu alta hospitalar na tarde de segunda-feira (27). A informação foi confirmada pelo Hospital Beneficência Portuguesa, onde ele estava internado. Segundo boletim médico, o artista seguirá o tratamento em uma unidade especializada em reabilitação e cuidados continuados.

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Marquito foi hospitalizado em 25 de fevereiro, após sofrer um mal súbito enquanto conduzia uma motocicleta na região da Vila Gustavo, na zona norte de São Paulo. Ele perdeu o controle do veículo e acabou se envolvendo em um acidente.

Com o impacto, o humorista sofreu fraturas na costela e na clavícula, além de lesões em duas vértebras cervicais (C5 e C6). O quadro exigiu a realização de duas cirurgias e um período prolongado de recuperação, incluindo fisioterapia para retomada da mobilidade.

Durante a internação, ele permaneceu por mais de um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e chegou a completar 66 anos no hospital, no fim de março. Ao longo do período, familiares compartilharam atualizações sobre o estado de saúde do artista nas redes sociais.

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Em uma das publicações, a família informou o início da reabilitação voltada à recuperação da deglutição, da fala e dos movimentos da região da mandíbula, destacando a evolução gradual no quadro clínico.


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acidente de moto alta hospitalar humorista brasileiro lesões e recuperação Marquito reabilitação e fisioterapia
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