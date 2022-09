Mark Zuckerberg anuncia que será pai novamente; confira

Da Redação

Mark Zuckerberg e sua esposa, Priscilla Chan, que é médica

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, anunciou nesta quarta-feira (21) que será pai novamente. O empresário fez uma publicação no seu perfil oficial do Instagram para contar a novidade aos internautas.

"Muito amor. Feliz em compartilhar que Max e August vão ter uma nova irmãzinha no ano que vem!", disse o dono da Meta, na legenda da foto em que está com sua esposa, Priscilla Chan, que é médica.

O casal já possuem duas filhas, Mas, de 6 anos, e Augustine, de 5 anos de idade. Os dois se casaram em 2012.





'Menos rico'

O anúncio da gravidez do casal ocorre na mesma semana em que Zuckerberg caiu do 6° para o 20° lugar no ranking de pessoa mais rica do mundo, da "Bloomberg Billionaires Index". Neste ano, a fortuna do empresário teve uma perda expressiva de US$ 71 bilhões.

O patrimônio líquido de Zuckerberg atingiu o valor de US$ 55,9 bilhões. Quase toda a riqueza dele está vinculada às ações da Meta, empresa que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp.





Fonte: Informações do g1.

