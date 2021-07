Da Redação

Mario Bomfim tira dúvidas sobre procedimentos da estética

Mário Bomfim, profissional da beleza, começou sua carreira como cabeleireiro no ano de 2001 na cidade de Salvador, na Bahia. Iniciou na profissão cortando cabelo de graça pra aprender o ofício. Hoje, morando em Londres, na Inglaterra, se transformou em profissional da estética.

Em um novo país aproveitou em se aperfeiçoar para melhor contribuir com sua formação. A Inglaterra oferecia oportunidades com novos cursos de qualificação e transformação no Aesthetic practitioner, praticante de estética, com graduação em Londres.

Trabalhando durante anos percebeu que os moradores de Londres não tinham muitos estímulos pra frequentar academia. A cidade era completamente o oposto de Salvador, sua terra natal, que incentivava a vontade de querer se mexer e se exercitar. Londres, com seu clima frio, não estimulava essa motivação para fazer exercícios físicos e nem muito menos fazer uma dieta balanceada para conseguir um corpo fitness.

Assim surgiu o desejo de criar um projeto poderoso dentro da realidade dos habitantes locais para estimular nessas pessoas o desejo de ter um corpo ideal ao seu biotipo corporal. Logo após sua formação como Aesthetic Practitioner conseguiu construir um projeto para que uma pessoa, sem dieta e sem mesmo ir a academia, conseguisse resultados satisfatórios.

Depois de criar seu centro de beleza em Londres, se tornando reconhecido e respeitado como profissional, resolveu inovar em seus procedimentos. Lançou o projeto “Body Shape Sculpt Transformation”, que faz uma transformação corporal em três meses.

O “Body Shape Sculpt Transformation”, consiste em três fases. Primeiro uma consulta inicial com Mario Bomfim para uma avaliação das condições físicas e médicas do paciente para determinar se o candidato está apto para o tratamento. Na segunda fase é feita uma avaliação das condições psicológicas pra começar um tratamento contra ansiedade ou algum problema adverso que atrapalhe a realização do objetivo final. Na terceira e última fase, o paciente vai receber sessões de injeções de fat dissolving acompanhada de massagem em máquinas High Intensity Focused Electro-Magnetic. A máquina induz o corpo a produzir contrações musculares extremas nunca alcançadas por meio de exercícios físicos.

Foto por Divulgação

Mario tem uma novidade no mundo da estética denominado “Profhilo". O procedimento consiste em um tratamento injetável que pode ser usado no rosto ou pescoço para melhorar a qualidade da pele fazendo com que as pessoas tenham uma imagem rejuvenescida com aparência mais jovem. O tratamento utiliza ácido hialurônico, que depois de injetado, faz o aumento do colágeno no

corpo dando perfeita textura e brilho à pele opaca, seca ou envelhecida, reduzindo as áreas de flacidez.

Outra indicação estética do Aesthetic Praticioner é a depilação definitiva a laser. Novidade que chega ao mercado prometendo a mais nova tecnologia de depilação permanente a laser de todos os tempos. O procedimento é feito em uma nova máquina de depilação com resultado de depilação permanente com apenas três sessões. Trata-se de um dispositivo de laser do diodo e utiliza um comprimento de onda de 808nm com uma eficácia especial para melanócitos do folículo piloso. E tudo sem qualquer dano aos tecidos circundantes.

O laser pode ser absorvido por melanócitos do eixo de cabelo e folículos pilosos. Assim são convertidos em calor para aumentar a temperatura do folículo piloso. Quando a temperatura sobe, para determinado nível, que pode destruir irreversivelmente a estrutura do folículo piloso, vai fazer essa estrutura

desaparecer após um processo fisiológico natural do folículo piloso.

Histórico da carreira, vida e atividades de Mario Bomfim:

- Vencedor de dois awards como melhor profissional de beleza brasileiro em Londres 2011 e 2019;

- Trinta e oito certificados na área de beleza. Vinte deles internacionais; - NVQ em beauty therapist UK 2 e 3;

- VTCT level 4 UK em Laser and micropigmentação;

- Graduação advanced CPD UK em botox e filler;

- Graduação em Aesthetic Praticioner.

Nas redes ele pode ser encontrado no intagram como @mcblondon, @micropigmentationpmu, @botoxfilleruk. No facebook como Mario Bonfim e no website: www.mariobomfim.com.