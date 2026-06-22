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Maringaense eleita Miss Paraná 2026 vai representar o estado em concurso internacional em Singapura

Natália Fávaro Moretti conquistou a coroa estadual neste mês; apucaranense Carla Beatriz da Luz Mendes ficou com o título de 2ª Princesa

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.06.2026, 10:01:32 Editado em 22.06.2026, 10:01:28
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Maringaense eleita Miss Paraná 2026 vai representar o estado em concurso internacional em Singapura
Autor Psicóloga de Maringá conquista o título de Miss Paraná 2026 e representará o Brasil no exterior - Foto: Instagram/@nataliaprandi

A psicóloga e modelo Natália Fávaro Prandi Moretti, de Maringá, será a representante do Paraná no Miss Internacional, concurso que acontece em setembro, em Singapura. Eleita Miss Paraná 2026 em uma disputa realizada neste mês, a maringaense superou outras 14 candidatas e liderou um pódio que também contou com a participação da apucaranense Carla Beatriz da Luz Mendes, escolhida como 2ª Princesa.

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O concurso foi realizado nos dias 4 e 6 de junho e reuniu 15 semifinalistas de diferentes regiões do Estado. A 1ª Princesa foi Rafaela Nicaretta Backes, de Medianeira.

Inicialmente, Natália havia garantido uma vaga para representar o Paraná em uma competição ligada ao Miss Turismo, na China. No entanto, em razão das regras do concurso, que restringem a participação de candidatas casadas, ela foi direcionada ao Miss Internacional, que será realizado em Singapura.

Formada em Psicologia e atuante na área clínica, a maringaense também construiu carreira como modelo. Parte da preparação para o concurso incluiu um intercâmbio na Irlanda, experiência que, segundo ela, contribuiu para ampliar sua visão de mundo e desenvolver habilidades de comunicação e disciplina.

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Uma das etapas decisivas da final foi a rodada de perguntas. Ao abordar temas como fé, espiritualidade e propósito de vida, Natália teve um desempenho que contribuiu para a conquista da coroa estadual.

Além do título conquistado por Maringá, Apucarana também teve destaque no concurso. A modelo Carla Beatriz da Luz Mendes terminou a disputa entre as três melhores candidatas do Paraná e recebeu a faixa de 2ª Princesa, levando o nome do município ao pódio da principal competição de beleza do estado.

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