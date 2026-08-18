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FIM DE UM CICLO

Marina Sena fala sobre o término do relacionamento com Juliano Floss

Decisão de colocar ponto final no namoro foi anunciada nesta segunda-feira (17)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Marina Sena fala sobre o término do relacionamento com Juliano Floss
Autor A equipe da artista explicou que ambos compreenderam que a relação passou por uma transformação - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A cantora Marina Sena se pronunciou publicamente sobre o fim de seu relacionamento com o dançarino e ex-BBB Juliano Floss. A manifestação ocorreu após o influenciador ter utilizado as redes sociais, na última segunda-feira (17), para comunicar aos fãs e seguidores o término do namoro, que havia começado em julho de 2024.

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Em nota enviada à imprensa por meio de sua assessoria de imprensa, a equipe da artista explicou que ambos compreenderam que a relação passou por uma transformação e que o ciclo como casal chegou ao fim. O comunicado destacou ainda que, embora exista naturalmente a tristeza pelo encerramento do vínculo afetivo, Marina permanece concentrada em seus compromissos e projetos profissionais, guardando com carinho as lembranças do período em que estiveram juntos.

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A confirmação do término começou com a publicação de Juliano Floss em seu perfil no Instagram. Na mensagem dirigida ao público que acompanhava a trajetória do casal, o influenciador expressou respeito pela história construída e pelo carinho recebido dos torcedores antes de oficializar a separação.

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celebridades brasileiras JULIANO FLOSS marina sena nota à imprensa projetos profissionais término de relacionamento
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