Marina Ruy Barbosa usa anel chamativo e levanta rumores de noivado

A atriz Marina Ruy Barbosa deu um novo passo em seu relacionamento com o empresário Abdul Fares. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois ficaram noivos.

O jornalista apontou que o assunto ficou em evidência após ela aparecer com anel de compromisso durante o casamento de uma amiga no último final de semana. Leo Dias contou que ele também usava uma aliança dourada na mão direita e a atriz estava com um anel com pedrarias. O assunto levou rumores de que eles poderiam estar noivos.

Procurada pela CARAS Digital, a assessoria de imprensa dela informou que a atriz não comenta sobre sua vida pessoal. Porém, fontes do site confirmaram que Marina Ruy Barbosa está noiva de Abdul.

Vale lembrar que Marina e Abdul assumiram o namoro publicamente em julho deste ano. Nos últimos tempos, eles foram visto juntos em várias ocasiões, incluindo um show no último final de semana.

Marina Ruy Barbosa já foi casada!

A atriz Marina Ruy Barbosa já foi uma mulher casada. No passado, ela se casou com o empresário e piloto Alexandre Negrão. Os dois celebraram o casamento em quatro ocasiões diferentes.

Eles se uniram em uma cerimônia secreta na Tailândia em 2016, fizeram o casamento civil em 2017 em Campinas, no interior de São Paulo, também tiveram uma cerimônia na capela da fazenda da família dele em outubro de 2017 e, por fim, a festa de casamento com a presença de amigos e familiares também em outubro de 2017.

Porém, três anos depois do casamento, em janeiro de 2021, eles anunciaram a separação. O término foi anunciado por meio de um comunicado da equipe dela para a imprensa.

“Marina Ruy Barbosa e Alexandre Negrão não estão mais juntos. O trabalho e a distância física foram fatores decisivos para chegaram a essa situação. Os dois estavam vivendo realidades muito distintas e vinham há meses tentando achar uma solução para resolver essa questão”, informaram.

