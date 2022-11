Marina Ruy Barbosa surge de cabelo curto e tatuagens e choca fãs

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A aparência 'diferentona', contudo, não agradou os fãs e internautas do Instagram, que reagiram com críticas

A atriz Marina Ruy Barbosa quebrou a internet neste sábado (12) ao aparecer com um visual bem diferente do que costuma usar. Famosa por seus longos cabelos ruivos, ela apareceu com as madeixas curtinhas e com o corpo coberto de tatuagens.

continua após publicidade .

A aparência 'diferentona', contudo, não agradou os fãs e internautas do Instagram, que reagiram com críticas.

“[Ficou] uma vibe cracolândia”, “Foi dívida de jogo com certeza”, “[Acho que] ela estava devendo e a cabeleireira cortou o cabelo dela com um facão”. Esses são alguns dos vários comentários na postagem de Marina Ruy Barbosa.

continua após publicidade .

Veja o post da famosa: