Marina Ruy Barbosa surge com novo namorado em fotos; você sabe quem é?

A atriz Marina Ruy Barbosa apareceu ao lado do novo namorado em fotos publicadas nas redes sociais no último domingo (7). A ex-senadora Kátia Abreu postou diversos registros ao lado da artista em sua conta no Twitter.

Em um dos cliques, no entanto, a surpresa: Abreu posou com Marina e o empresário Abdul Fares durante um jantar no Rio de Janeiro. O novo relacionamento de Marina é discreto, e ela quase não tem cliques publicados com o amado.

"Orgulho do Brasil. ⁦@mariruybarbosa. Linda demais. Te admiro muito", disse Kátia em um post. Em outras publicações, ela rasgou elogios à atriz e escreveu: "Muito bem acompanhada. Olha o rosto dessa menina, gente! Difícil igual! Que menina linda! Sou fã! Atriz espetacular!".

No começo de julho, Marina Ruy Barbosa curtiu viagem ao Caribe com Fares. Os boatos de relacionamento começaram a rolar desde então, mas os dois já estariam juntos há mais de três meses, segundo o Jornal Extra. Eles se conheceram por meio de amigos em comum.

Nascido em São Paulo, Abdul Fares tem 39 anos e é de família libanesa.



