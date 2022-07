Marília previu a própria morte? Maraisa confirma: 'Diversas vezes'

Da Redação

Maraisa, dupla de Maiara, era amiga próxima de Marília Mendonça

Antes de morrer, Marília Mendonça chegou a dar sinais de que algo poderia acontecer com ela. Maraisa, dupla de Maiara e amiga próxima da cantora, revelou a informação nesta quinta-feira (21), véspera do aniversário da "Rainha da Sofrência", em uma publicação nas redes sociais. Segundo o relato, o pressentimento chegou a estar presente "diversas vezes".

"Nos nossos últimos meses, tive a impressão diversas vezes de que ela sentia que iria acontecer algo, por isso deixou tudo organizado ainda em vida, para que nós pudéssemos realizar agora", escreveu Maraisa no Instagram.

Nesta quinta-feira foi lançado o projeto 'Decretos Reais', um tributo póstumo que visa realizar os últimos desejos de Marília. O primeiro a ser cumprido foi justamente o lançamento de um EP com quatro músicas clássicas do gênero romântico em todas as plataformas digitais.

"Posso dizer, como conhecedora da verdade e da intimidade dela [de Marília], que esse movimento da família e do escritório para a concretização desses sonhos me faz ter ainda mais orgulho dessa equipe da qual eu faço parte e, também, dessa família linda e unida que ela deixou", continuou Maraisa nas redes.

Marília Mendonça faleceu no dia 4 de novembro de 2021 ao sofrer um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. A sertaneja viajava com mais quatro pessoas, que também morreram.

