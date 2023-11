Marília Mendonça vence Grammy com álbum póstumo: "Isso é legado"

A cantora Marília Mendonça (1995-2021) foi a campeã na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja do Grammy Latino com o álbum póstumo "Decretos Reais". A vitória foi anunciada durante a premiação nesta quinta-feira (16), em Sevilla, na Espanha.

Nas redes sociais, a equipe dela comemorou a nova conquista da cantora. “Isso é legado. Nossa rainha venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja com Decretos Reais”, escreveram no Twitter. O disco foi lançado em março de 2023 e é o terceiro volume do projeto, que foi lançado em 2022, na véspera do dia em que seria o aniversário dela.

Isso é legado. Nossa rainha venceu o Grammy Latino de “Melhor Álbum de Música Sertanejo” com Decretos Reais. pic.twitter.com/k78d2phytl — marília mendonça (@MariliaMReal) November 16, 2023

Vale lembrar que este é o segundo Grammy Latino da carreira de Marília Mendonça. Ela ganhou o primeiro em 2019 na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com Em Todos os Cantos. Na época, ela falou sobre a alegria de vencer na premiação internacional.



A cantora Marília Mendonça faleceu aos 26 anos de idade em um acidente de avião em novembro de 2021. Ela estava indo para um show no interior de Minas Gerais em um avião de pequeno porte quando a aeronave colidiu contra cabos de alta tensão e caiu em uma cachoeira. Os cinco ocupantes da aeronave faleceram na hora. A causa da morte de todos foi definida como politraumatismos.

