Da Redação

Marília Mendonça terá documentário lançado pela Netflix

De acordo com matéria do site Metrópoles, a Netflix produzirá um documentário sobre a trajetória de vida da cantora sertaneja Marília Mendonça.

continua após publicidade .

A Rainha da sofrência faleceu em 05 de novembro de 2021, após o avião bimotor em que estava cair em Caratinga, Minas Gerais. Porém, de acordo com Wander Oliveira, empresário da cantora, ela teria assinado um contrato com o canal de streaming, negando os canais da Amazon e Globoplay, antes do acidente.

"Ela adorava ver Netflix com as amigas", declarou Wander, ao jornalista João Batista Jr., da revista Piauí e exposto na reportagem do Metrópoles.

continua após publicidade .





Fonte: Metrópoles.