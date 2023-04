Marília Mendonça 'previu' vazamento de fotos; entenda

Da Redação

Marília Mendonça faleceu em novembro de 2021

Fotos da necrópsia de Marília Mendonça vazaram, nesta quinta-feira (13), e estão circulando nas redes sociais. A situação já havia sido "prevista" pela própria cantora no ano de 2019, quando o exame de gravidez da artista também foi compartilhado sem sua autorização.

A "Rainha da Sofrência", como era chamada pelos fãs, morreu em novembro de 2021, após sofrer um acidente aéreo, em Minas Gerais. A compositora, porém, já havia falado em seu perfil do Twitter sobre o medo de que "nem esse momento fosse respeitado".

Os seguidores de Marília resgataram o tweet feito no dia 13 de agosto de 2019, e classificaram o desabafo da autora como uma "previsão".

Na publicação, ela comentava sobre a falta de privacidade no país. "É muito complicado contar com a ética na prestação de serviços de qualquer forma... minha gravidez foi descoberta por um exame de sangue vazado e tudo que eu faço é dessa forma... dá medo até de morrer pq as pessoas não respeitam nem esse momento e conhecemos casos parecidos...", escreveu a cantora, antes de sua morte.

Logo em seguida, a artista continuou dizendo que não batalhou tanto para perder sua privacidade dessa forma. "E dói ter que ouvir que batalhamos muito pra isso... eu não batalhei pra isso não, galera! batalhei pra que minhas musicas fossem ouvidas e pra que meu trabalho tivesse prestigio... justificar essa falta de respeito dizendo: 'você que quis, você é artista' é muito errado", concluiu na época.

é dói ter que ouvir que batalhamos muito pra isso... eu não batalhei pra isso não, galera! batalhei pra que minhas musicas fossem ouvidas e pra que meu trabalho tivesse prestigio... justificar essa falta de respeito dizendo: “você que quis, você é artista” é muito errado — marília mendonça (@MariliaMReal) August 13, 2019





Família lamenta e pede justiça

A mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth, apareceu nas redes sociais na manhã desta sexta-feira (14) para se pronunciar sobre o caso. A matriarca afirmou a família está bem, mas que demorou para se pronunciar por causa do filho de Marília, o pequeno Leo, que já entende as coisas que estão acontecendo.

Dona Ruth fez um grande desabafo e pediu justiça para os responsáveis pelo vazamento das fotos. A mulher, além disso, mandou um recado bem direto para os criminosos: "Quero deixar um recado para as pessoas que fizeram isso: vocês vão lembrar de mim, eu não desejo para você a dor que eu passei não, mas em um certo momento da sua vida você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim”, disse.

