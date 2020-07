Marília Mendonça, Frejat, Luan Santana entre outros farão lives neste final de semana

Continua após publicidade

Com a pandemia do novo coronavírus ficar em casa no fim de semana já se tornou uma rotina. Mas para deixar animar o sábado e domingo, artistas celebram arraiás e o Dia dos Namorados com lives musicais cheias de surpresas.

Entre as lives estão apresentações virtuais de Thiaguinho, Luan Santana, Joelma, Marília Mendonça e mais. Confira a programação completa:

Sábado

O cantor e compositor Ivan Gadelha canta frevo, forró e muito mais às 14h, no YouTube.



Com direito a feijoada, Thiaguinho faz aquele sambinha informal a partir das 15h, no YouTube.

Wallas Arrais vai dar ''troquinho''' ou causar um ''frio na barriga'' na live marcada para às 15h, no YouTube? Tem que acompanhar para saber!

A paraibana Elba Ramalho relembra grandes sucessos da carreira enquanto coloca todo mundo para dançar forró, às 16h, no YouTube.

Elba aproveita a quarentena como tempo de reflexão Foto: Reprodução de Instagram

Às 17h, no YouTube, a dupla Diego e Victor Hugo lança a moda sertaneja.

Preta Gil e Toni Garrido cantam na live beneficente no Santuário Cristo Redentor, que começa às 17h, no Youtube.

A DJ carioca Lolla Ribs toca músicas autorais e outros sucessos a partir das 18h, no Youtube.

Às 18h, Larissa Manoela realiza a live ''Minhas escolhas'', no Youtube.

Larissa Manoela: mais seguidores Foto: reprodução

Linn da Quebrada conversa com Simone Zuccolotto sobre a nova temporada do "TransMissão", talk show comandado por ela e Jup do Bairro, às 18h, no Instagram.

Ex-vocalista do Aviões do Forró, Xand Avião veste a camiseta quadriculada e pula a fogueira iá iá em um arraiá virtual, que começa às 19h no YouTube.

Intérprete de ''De janeiro a janeiro'', a cantora e compositora Roberta Campos aquece os corações dos espectadores com música a partir das 19h, no YouTube.

Quem curte rock não pode perder a live de Frejat, que canta os grandes successos de sua trajetória a partir das 19h, no Instagram.

''São tantas coisas'' que Roberta Miranda vai cantar em sua live, que começa às 19h, que nem dá para colocar tudo! A apresentação virtual da cantora será exibida no YouTube.

O cantor e instrumentista Carlinhos Brown manda muito axé para os espectadores a partir das 20h, no YouTube.

Paulo Ricardo celebra o dia de Santo Antônio e o aniversário da filha na live ''On the rock'', que começa às 20h, no Youtube.

Paulo Ricardo comemora Dia de Santo Antônio e aniversário da filha Foto: Divulgação

O ''Festival 360'' exalta o poder das vozes femininas de Naiara Azevedo, Joelma, Solange Almeida e Lauana Prado a partir das 20h, no YouTube.

Ainda no clima do Dia dos Namorados, Luan Santana faz uma live cheia de amor, às 22h30, no YouTube. O show também será exibido na Globo e no Multishow.

Domingo

Ao meio-dia, no YouTube, o sambista Diogo Nogueira realiza um show virtual com hits românticos e gastronomia.

Diogo Nogueira realiza live com música e comida Foto: Marcos Hermes

Os sertanejos Jads & Jadson animam a tarde com canções do gênero, a partir das 13h, no YouTube.

Às 14h, no YouTube, o Sorriso Maroto também agita o domingo com seu pagode romântico.

A banda Chiclete com Banana participa do ''Carnaforró''. A apresentação começa às 15h, no Youtube.

Diretamente de Goiânia, Danilo Bottrel canta muita música sertaneja e modões que marcaram época. O show acontece às 15h, no Youtube.

O bamba Martinho da Vila relembra os maiores sucessos da carreira e faz uma homenagem ao samba às 15h, no YouTube.

Mr. Dan solta a voz e mostra todo seu legado de canções às 16h, no YouTube.

Se prepara para a sofrência! Marília Mendonça e Maiara e Maraisa se juntam para a ''Live das patroas'', às 17h, no YouTube.

Noite de sofrência com Maiara e Maraisa em live Foto: Fabio Rocha

Em clima junino, o Falamansa faz um forró bom para dançar juntinho. O show acontece às 18h, no YouTube.