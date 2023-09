Marília Mendonça é indicada ao Grammy Latino com álbum póstumo

Marília Mendonça segue fazendo história na música. A cantora, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021 aos 26 anos, foi indicada ao Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja" com o disco "Decretos Reais, Vol. 3". A cantora, que morreu em um acidente aéreo em novemebro de 2021 aos 26 anos, concorre com Daniel, Jorge & Mateus, Chitãozinho & Xororó e Lauana Prado.

O álbum póstumo de Marília Mendonça foi lançado no dia 17 de março de 2023 nas plataformas digitais. Trata-se do volume três do projeto "Decretos Reais", que conta com as faixas da live "Serenata", realizada pela Rainha da Sofrência em 2021, em meio à pandemia. A primeira parte chegou ao público em julho de 2022, na véspera do aniversário da cantora, que completaria 27 anos, e a segunda em dezembro.

O EP "Decretos Reais, Vol. 3" tem quatro músicas: "Hackearam-me", "Cumbia do Amor", "Infiel/Amante Não Tem Lar" e "O Que Falta Em Você Sou Eu".

Marília deixou um acervo com pelo menos 100 músicas inéditas que estão sendo catalogadas para que sejam usadas para manter a trajetória da Rainha da Sofrência mesmo após sua partida.

Brasileiros no Grammy

Além de Marília Mendonça, outros brasileiros concorrem na premiação. Além das categorias em língua portuguesa, Natascha Falcão (nova artista); Andreas Kisser - com Andrés Giménez (melhor música de rock) e Cristovão Bastos e Mauro Senise (melhor álbum instrumental) foram indicados.

VEJA TODOS INDICADOS

Melhor Canção em Língua Portuguesa

"Algoritmo Íntimo" - Arnaldo Antunes, Criolo, Gabrieu, Keviin & Marcia Xavier"Do Acaso" - Ronaldo Bastos & Chico César"Num Mundo De Paz" - Djavan"Que Tal um Samba?" - Chico Buarque e Hamilton de Holanda"Tudo O Que A Fé Pode Tocar" - Tiago Iorc & Duda Rodrigues

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

"TecnoShow" - Gaby Amarantos"Portuguesa" - Carminho"Raiz" - João Gomes"No Maior São João Do Mundo" - Elba Ramalho"Do Amanhã Nada Sei" - Almir Sater"Erva Doce" - Gabriel Sater

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

"Bryan Behr Ao Vivo Em São Paulo" - Bryan Behr"Em Nome da Estrela" - Xênia França"Hodari" - Hodari"Quintal" - Melim"As Palavras, Vol. 1 & 2" - Rubel

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

"Não Me Espere Na Estação" - Lô Borges"Jardineiros" - Planet Hemp"Meu Esquema" - Rachel Reis"Habilidades Extraordinárias" - Tulipa Ruiz"Olho Furta-Cor" - Titãs

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

"Mil Coisas Invisíveis" - Tim Bernardes"Vem Doce" - Vanessa da Mata"D" - Djavan"Serotonina" - João Donato"Daramô" - Tiago Iorc

Melhor Álbum de Samba/Pagode

“Negra Ópera" – Martinho da Vila"Resenha do Mumu" – Mumuzinho"Desse Jeito" – Maria Rita"Sambasá" – Roberta Sá"Meu Nome é Thiago André (Ao Vivo)" – Thiaguinho

Melhor Álbum de Música Sertaneja

"Ao Vivo no Radio City Music Hall Nova Iorque" – Chitãozinho e Xororó"Daniel 40 Anos – Celebra João Paulo e Daniel" – Daniel"É Simples Assim (Ao Vivo)" – Jorge e Mateus"Decretos Reais" – Marília Mendonça"Raiz" – Lauana Prado

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

"Da Favela Pro Asfalto" – ÀTTØØXXÁ e Carlinhos Brown"Aviso de Amigo" – Giulia Be"Fé" – Iza"Distopia" – Planet Hemp e Criolo"Good Vibe" – Filipe Ret, Caio Luccas, Dallas

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

"30 Anos -Vol 1" - Aline Barros"Novo Tempo" - Casa Worship"Único" - Fernandinho"Preto No Branco Vertical" - Preto No Branco"Nós" - Eli Soares

