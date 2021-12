Da Redação

Marília Mendonça é homenageada e família recebe troféu

Na noite desta quarta (08), foi realizado o Prêmio Multishow, que celebra e premia as maiores estrelas da música no Brasil.

continua após publicidade .

Durante a cerimônia, uma das homenageadas foi Marília Mendonça. A cantora tinha sido indicada ao prêmio 'Cantora do Ano' antes de falecer tragicamente no mês passado.

As colegas de Marília que também tinham sido indicadas na mesma categoria, se reuniram e decidiram entregar o troféu postumamente para a eterna "rainha da sofrência".

continua após publicidade .

Ivete Sangalo, Luísa Sonza e Iza dedicaram o prêmio à Marília e cantaram alguns dos maiores sucessos da sertaneja.

Dona Ruth e João Gustavo, mãe e irmão de Marília Mendonça, e Wander Oliveira, empresário da cantora, foram os responsáveis por subir ao palco e receber o troféu em nome da artista.

"É motivo de muita honra estar aqui representando a minha filha hoje. Agradecer pelo carinho de todos vocês, o carinho do Brasil e do mundo com ela, com a gente, pelas orações. A gente segue forte porque nós podemos compartilhar essa dor com vocês. E dedicar esse prêmio ao rebanho de fãs, que ela sempre amou e a gente ainda ama", afirmou Ruth, passando, em seguida, o microfone ao filho.

continua após publicidade .

"A Marília queria ver todo mundo feliz. Todos que estão aqui hoje, tenho certeza que puderam dividir um pouco alguma experiência com a Marília, algum ensinamento, e sei que você guardam isso no coração", afirmou João Gustavo.

A premiação, que foi comandada por Iza e Tatá Werneck, também contou com uma homenagem a Paulo Gustavo. O humorista apresentou várias vezes a premiação e morreu de Covid-19, aos 42 anos, em maio.

Outra homenageada da noite foi Cássia Eller. Chico Chico, filho da artista, cantou a música "Mãe", no evento, marcando os 20 anos de morte da cantora.