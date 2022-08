Marilene, da dupla sertaneja ‘As Galvão’, morre aos 80 anos

Da Redação

Marilene e a irmã, Mary, com 83 anos, formaram dupla sertanejo de sucesso

Marilene Galvão, que fazia parte da dupla sertaneja “As Galvão”, morreu nesta quarta-feira (24), aos 80 anos. A informação foi publicada pelo UOL.

O fã-clube oficial da cantora também se pronunciou. “É com grande pesar que através dessa mensagem, comunicamos o falecimento, às 14h30 em São Paulo, da nossa rainha soberana Marilene Galvão. Em breve traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês! Nós cremos na ressurreição e acreditamos que nossa menina descansou, e em um bom lugar desfrutará do seu descanso”.

Marilene e a irmã, Mary, com 83 anos, começaram a carreira logo cedo, aos 5 e 7 anos, respectivamente. Quando encerraram as atividades artísticas, em 2021, as irmãs eram consideradas a dupla com mais tempo em atividade no país. O encerramento da parceria se deu pelo quadro avançado de Alzheimer de Marilene.

Com informações do Isto É.

