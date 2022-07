Marido e filho de Ivete Sangalo fazem muque em foto: 'maior motivação'

Da Redação

"Esse cara é a minha maior motivação de vida", escreveu o pai orgulhoso do filho

Daniel Cady compartilhou um clique mostrando o muque ao lado do filho, Marcelo Sangalo, de 12 anos, fruto do casamento com Ivete Sangalo. O casal ainda tem as gêmeas Marina e Helena, de 4 anos. Na imagem, os dois estão sorridentes na academia, exibindo orgulhosos os braços musculosos.

"Esse cara é a minha maior motivação de vida. Me cuido cada vez mais para passar o maior tempo possível ao seu lado. Qual a sua motivação de vida?", escreveu o pai.

Marcelo costuma treinar em casa na companhia dos pais. Ivete já publicou uma imagem da família fazendo exercícios junta.

Com informações site Quem.

