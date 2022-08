Marido de Simone se manifesta após boatos de caso com Simaria

Da Redação

Simone Mendes; seu marido, o empresário Kaká Diniz; Simaria Mendes

O marido da cantora sertaneja Simone Mendes, o empresário Kaká Diniz, de 36 anos, teve que usar seu perfil no Instagram para se posicionar sobre boatos que circulam na internet. Kaká afirmou que não se surpreende mais com as notícias que lê sobre sua família. O posicionamento ocorreu após rumores de que ele teria se envolvida com Simaria Mendes, 40 anos, irmã de sua esposa.

“Eu aprendi que a melhor forma de combater qualquer manifestação de ódio é através do amor! Quando falamos que Deus é amor, falamos sobre o amor para com o próximo, pois amar a si mesmo é fácil, difícil mesmo é ter compaixão com o outro”, começou na legenda.



“Mas nos dias de hoje nada mais me espanta quando se fala em internet. Não falo da rede social, mas quem compõe a rede social. O problema não esta na internet, mas sim em quem ‘acha que tem voz’ nela. O problema não esta na vida de quem é feliz, mas sim, na vida de quem e infeliz”, continuou a reflexão.

"No final, o diferencial esta no que vem de dentro para fora, não no que esta de fora para dentro. Quem é feliz vive. Quem é infeliz, vive vendo o outro viver feliz”, finalizou o empresário no registro ao lado da esposa, e dos filhos, Henry e Zaya.

A dupla sertaneja está passando por uma crise nos últimos tempos. Recentemente, especulações foram feitas sobre uma possível carreira solo de Simone, após a cantora mudar o nome do perfil do Instagram de “@simoneses” para “@simonemendes”.





Fonte: Informações da Banda B.

