Marido de Mulher Abacaxi sai de casa após ela mostrar seios em desfile

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ela afirmou que estava com os seios à mostra pois, devido ao trabalho, acabou esquecendo da parte de cima de sua fantasia

Marcela Porto, mais conhecida como "Mulher Abacaxi", desfilou com os seios à mostra na última sexta-feira (17), na Sapucaí, no Rio de Janeiro. De acordo com a rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, seu marido saiu de casa após ela tomar tal atitude.

continua após publicidade .

Marcela, que é caminhoneira, concedeu uma entrevista ao G1 momentos antes de desfilar. Ela afirmou que estava com os seios à mostra pois, devido ao trabalho, acabou esquecendo da parte de cima de sua fantasia. Ela também disse que não avisou o marido a respeito da situação.

"Eu resolvi vir assim mesmo, minha fantasia é livre. Vale tudo pelo carnaval”, disse antes do desfile. "Não mudo minha opinião por causa de homem nenhum", completou.



continua após publicidade .

Em um vídeo, publicado nesse domingo (19) nas redes sociais, Marcela deu mais detalhes sobre o episódio. De acordo com a rainha de bateria, ela não avisou que desfilaria com os seios à mostra ao companheiro porque ele tentaria impedi-la.

Leia também: Ivete Sangalo promete celular novo a folião que teve aparelho roubado

Para que ele não percebesse que ela estava com os seios à mostra, Marcela contou que foi até a avenida com um roupão.



continua após publicidade .

"Chegou no outro dia, ele dormiu, pegou as coisas dele e foi embora", disse.

Marcela contou que está casada com o marido há sete anos e voltou a afirmar que não deixa de fazer nada por causa de homem.

"Eu não fiz nada demais. Agora, estou indo para Curitiba curtir o carnaval lá. Se a gente tiver que voltar, volta. Se não tiver que voltar, vida que segue, né?", disse.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News