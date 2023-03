Marido de Mulher Abacaxi retorna para casa após briga: 'Muito feliz'

Da Redação

A reconciliação do casal foi tão bem-sucedida, que eles pretendem adotar um filho

Lemos Cruz e sua companheira, Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi, finalmente selaram a paz. Eles se desentenderam durante o carnaval após a caminhoneira desfilar com os seios à mostra. Com a reconciliação, Lemos retornou para casa, junto de sua amada.

"Havíamos conversado, mas tínhamos ficado de conversar. Ele tinha pedido para eu não sair mais no carnaval, e eu não aceitei. Daí, ele pediu para eu não sair mais com os seios de fora, e eu disse que não saí de propósito, que foi um acidente", afirmou Marcela em uma entrevista ao G1.

"Estive em São Paulo, a trabalho, e hoje ele me ligou dizendo que estava em casa, e que iria me buscar no aeroporto. Estou feliz da vida. Muito feliz", alega.

A reconciliação do casal foi tão bem-sucedida, que eles pretendem adotar um filho. "Já era um plano antigo, que queremos retomar. Não temos preferência por sexo ou idade. Só quero olhar e ter um olhar de mãe e receber um olhar de filho quando encontrar a criança", disse.

Mais detalhes sobre o caso

A "Mulher Abacaxi" desfilou com os seios à mostra no dia 17 de fevereiro, na Sapucaí, no Rio de Janeiro. De acordo com a rainha de bateria da Acadêmicos de Niterói, seu marido saiu de casa após ela tomar tal atitude.

Marcela, que é caminhoneira, concedeu uma entrevista ao G1 momentos antes de desfilar. Ela afirmou que estava com os seios à mostra pois, devido ao trabalho, acabou esquecendo da parte de cima de sua fantasia. Ela também disse que não avisou o marido a respeito da situação.

"Eu resolvi vir assim mesmo, minha fantasia é livre. Vale tudo pelo carnaval”, disse antes do desfile. "Não mudo minha opinião por causa de homem nenhum", completou.

Com informações do G1.

