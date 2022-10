Marido de Leticia Spiller é chamado de 'mendigo'; veja

Da Redação

músico Pablo Vares, marido da atriz Leticia Spiller

O músico Pablo Vares, marido da atriz Leticia Spiller, respondeu a um hater desagradável nas redes sociais. Ele não deixou barato e educadamente deu o troco.

"Ela namora com um mendigo porque? Endoidou?", perguntou um usuário sobre o relacionamento dos dois, dando a entender que pela aparência e cabelos com dreads dele, seria uma pessoa em situação de rua.

“Muito obrigado com a sua preocupação com o nosso bem-estar. Saiba que a saúde mental da Letícia está ótima, assim como a minha situação financeira. Ser artista é um caminho muito difícil, porém, as coisas parecem estar fluindo”, falou o músico em vídeo gravado para o Instagram. Em seguida, mostrou entrevista que realizou para a televisão, shows que faria e outros acontecimentos importantes profissionais.

“Você deveria ter se informado disso [seu trabalho] olhando o meu perfil, em vez de sair julgando alguém que não conhece pela sua aparência. Ficar chamando um cara de dreads de mendigo e perguntando se a mulher dele estar ficando louca e o motivo para estarem juntos.”, rebateu.

O seguidor que comentou isso tinha uma foto no perfil com um boné escrito "rasta love", ele então, sarcástico, perguntou se o seguidor estava bem porque em um dia apoiava os rastafaris e no outro fazia tal comentário. A amada, Spiller, apoiou: "Te amo".

Veja o vídeo de Pablo Valer, marido de Leticia Spiller:

