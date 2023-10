Mariana Rios tem casa invadida em SP e itens de valor roubados

Nesse domingo (29) Mariana Rios usou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores que teve a casa invadida em São paulo, segundo a atriz, os ladrões levaram diversos itens de valor do imóvel.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta segunda-feira (30)

"Atenção. Minha casa em São Paulo foi assaltada ontem à tarde. Eles entraram num momento em que não havia ninguém na casa. Várias coisas de valor foram roubadas”, disse ela.

continua após publicidade

Além disso, Mariana pediu ajuda dos internautas para localizar alguns dos objetos de valor, caso fossem colocados à venda na internet.

“A polícia já está com as imagens e trabalhando para solucionar o caso. Peço a todos que trabalham com sites e vendas de artigos de luxo que me ajudem com alguma informação se por acaso tiverem acesso a peças específicas e exclusivas das marcas Chanel, Louis Vuitton, Fendi, Prada. Levaram todas as minhas bolsas, malas, sapatos, joias e dinheiro. Desde já agradeço”, continuou.

A atriz lamentou o ocorrido mas agradeceu por não ter acontecido nada pior e por ninguém estar em casa no momento do roubo.

continua após publicidade

“Muito ruim ver imagens de pessoas invadindo sua casa, roubando o que você comprou e conquistou com seu trabalho, mas agradeço a Deus por não estar lá e ter sido poupada de um trauma maior”, finalizou.

A artista compartilhou fotos de alguns dos objetos pessoais que foram roubados para ajudar na busca.

Foto por Reprodução/ Instagram

Foto por Reprodução/ Instagram

Siga o TNOnline no Google News