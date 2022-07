Mariana Rios cobre o corpo com um ursinho e deixa a web babando

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O registro foi feito no banheiro e é possível ver a musa olhando para baixo com seus cabelos caindo para frente

Comandando a segunda temporada da Ilha Record, a atriz Mariana Rios (37) deixou os internautas boquiabertos neste sábado, 23, ao publicar um registro super ousado e sensual com um ursinho de pelúcia em seu Instagram.

continua após publicidade .

Na imagem, que é em preto em branco, ela apareceu só de calcinha e usando meias longas cobrindo seu corpo com o brinquedo. O registro foi feito no banheiro e é possível ver a musa olhando para baixo com seus cabelos caindo para frente.

Como legenda do post, a também cantora usou apenas um emoji de coração preto e um de urso.

continua após publicidade .

“Deus abençoe”, “uau, deusa”, “belíssima”, “que linda”, “sensual demais”, “maravilhosa”, “que arraso”, “tá linda”, “show”, “que mulher”, “essa é top”, “princesa” e “essa mulher é um monumento”, babaram os fãs nos comentários da postagem.

Veja a foto ousada de Mariana Rios com um ursinho de pelúcia:





Siga o TNOnline no Google News