Maria Lina é acusada de ter dado golpe em Whindersson e rebate: 'Nojo'

Nesta quarta-feira (16), a influenciadora Maria Lina usou as redes sociais para rebater acusações que apontavam que ela teria engravidado do ex-namorado, Whindersson Nunes, para dar um golpe no humorista.

No stories, ela replicou um comentário que dizia: "Até ela engravidar novamente! Essa vive de golpes". Em seguida, Maria escreveu: "Dois anos que eu escuto que minha gravidez 100% PLANEJADA foi um golpe. Eu não tenho mágoa, eu tenho nojo de quem usa meu maior sonho para me ofender".

Ela ainda disse que não é a primeira vez que isso acontece: "Gente, final do ano agora vai fazer 2 anos da minha gravidez. Um ano do [parto do] meu filho. Passei por uma gravidez cheia de energia negativa, fui xingada de tudo o que podem imaginar: interesseira, golpista, sem vergonha, safada".

Maria, então, relembrou o parto do filho, que nasceu prematuro e, pouco tempo depois, morreu: "O parto foi muito traumático, como vocês acompanharam muito de perto. E ainda assim, depois de tanto tempo, depois de eu ter seguido minha vida, depois de ele ter seguido a vida dele, depois de a gente ter sofrido tanto com esse assunto, ainda assim eu, como mulher e como mãe, de tudo o que passei, de ter batido no peito, aguentado uma gravidez em que eu fui xingada de tudo, sem dar um pio, porque eu só processei a galera, eu nunca falava nada porque meu perfil era fechado, eu ficava só na minha".

"Ainda assim vem um cara desses e faz um comentário desses. Faz tanto tempo e a pessoa não tem um pouquinho de empatia com tudo o que passei. Ainda tenho que ler esse absurdo aqui, eu nunca mais vou poder ser mãe, eu vou sempre escutar isso aqui?", completou.

Com informações, iG.

