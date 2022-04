Da Redação

Maria debocha de expulsão por agressão contra Natália

A ex-sister Maria abriu o jogo sobre sua expulsão do BBB22, após agredir Natália Deodato. A cantora, no entanto, não demonstrou nenhum tipo de preocupação com o que aconteceu e afirmou que não ficou nem “cinco minutos preocupada”.

“Sinceramente? Acho que vocês sofreram mais do que eu. Não fiquei cinco minutos preocupada [risos]. Depois que conversaram comigo, fui embora direto para minha casa ver meus amigos. Achei uma saída muito boa”, afirmou em seu Instagram, nesta quinta-feira (14).

Durante um dos Jogos da Discórdia da edição, Maria bateu com o balde na cabeça de Natália. Ela foi eliminada logo em seguida do programa. Já a mineira foi eliminada na semana passada, e recebeu um recado da colega de confinamento.

Em Bate-Papo BBB, Rafa Kalimann mostrou um vídeo de Maria para a ex-sister. Nas imagens, gravadas por Maria para o Fora da Casa, ela diz: “Está tudo bem aqui, principalmente a Natália. Senti muita culpa e queria tranquilizar o coração dela aqui fora. Vida que segue”.

“Ela é linda. Muito obrigada, Maria. Linda! É uma fofa. Desde a hora que ela entrou na casa para mim, foi muito emocionante. São personalidades fortes. Tanto a minha quanto a dela, então eu tinha medo disso gerar alguma coisa. Eu vi que ela ficou muito receosa comigo, tenho certeza que pelo meu jeito um pouco mais forte, minha personalidade”, disse a designer de unhas sobre o vídeo.

As informações são do Metrópoles.