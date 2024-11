Maria Alice demonstra ciúmes do avô Leonardo e vídeo viraliza

Siga o TNOnline no Google News

O cantor sertanejo Leonardo divertiu a web após publicar um vídeo fofíssimo da neta Maria Alice, filha de Zé Felipe e e Virginia Fonseca, cheia de ciúmes pelo avô. Veja vídeo abaixo.

Nas imagens, a pequena de apenas 3 anos de idade, está "discutindo" com a tia Jéssica, afirmando que "o vovô Leo é da Maria Alice".

O avô babão publicou o vídeo com a legenda "Não mexe com meu vovô 🤨 “Vovô Leo é da Maria Alice” O vovô fica como".

A publicação deixou diversos fãs do artistas encantados: "Não é novidade nenhuma que ela é apaixonada no vovô Léo, Ela puxou ele até no andando, ela e o vô tem uma conexão fortíssima😍 muito linda e inteligente", comentou uma.

Outra internauta disse: "Ela vai brigar muito por esse vovô e sentir muito orgulho de ser neta de vc @leonardo ...vc e a poli estão deixando lembranças e raízes nessas meninas".

Veja vídeo:

