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Mari Saad e Romulo Arantes Neto anunciam gravidez do primeiro filho

O casal, que oficializou a união em março de 2024, celebrou a novidade com um vídeo nas redes sociais e recebeu o carinho de amigos famosos

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 14:27:03 Editado em 03.07.2026, 14:27:57
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Mari Saad e Romulo Arantes Neto anunciam gravidez do primeiro filho
Autor Logo após o anúncio, os dois receberam diversas mensagens de felicitações - Foto: Reperodução/Instagram

O ator Romulo Arantes Neto e a influenciadora digital Mari Saad anunciaram, nesta sexta-feira (03), que estão à espera do primeiro filho. O casal compartilhou a novidade com os seguidores por meio de um vídeo publicado em conjunto nas redes sociais, no qual a influenciadora exibe a barriga dos primeiros meses de gestação e recebe o carinho do marido.

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Na legenda da publicação, os futuros pais celebraram o momento afirmando que o maior presente deles está a caminho. Logo após o anúncio, os dois receberam diversas mensagens de felicitações de amigos e celebridades, como o ator Marcelo Faria.


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Romulo e Mari estão casados desde março de 2024, quando realizaram uma cerimônia para cerca de 200 convidados em um resort de luxo em Itacaré, no sul da Bahia. Na ocasião, a noiva entrou no altar ao som de Preta Gil e de seu filho, Francisco Gil, que interpretaram a canção "Cheiro de Amor". Francisco possui um vínculo familiar com o ator, sendo filho de Preta com Otavio Muller, atual padrasto de Romulo.

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A história pública do casal começou em março de 2022, quando eles assumiram o namoro durante o casamento da empresária Piny Montoro com o ator Bruno Franklin, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Naquela época, o ator publicou a primeira foto oficial dos dois na internet. O pedido de casamento ocorreu cerca de um ano e meio depois, em setembro de 2023.

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