Mari Fernandez confunde tradução de Libras com dança: 'Fazendo TikTok'

O intérprete compartilhou o registro nas suas redes sociais

Mari Fernandez protagonizou um momento inusitado no Réveillon de Fortaleza. O Aterro da Praia de Iracema contou com uma programação musical e, durante sua apresentação, a cantora de forró se confundiu e achou que Samuel Araújo, intérprete de Libras, estava dançando.

No momento, a artista cantava o hit “Comunicação Falhou”, canção em parceria com o também cearense Nattan. A música fez enorme sucesso nas redes sociais e ganhou uma coreografia no TikTok. Mari então achou que Samuel estaria acompanhando os passos.

Ela chegou a ir para o lado do intérprete e tentou acompanhar a “dancinha”, mas logo notou que não se travava disso. O momento foi registrado pela transmissão ao vivo do Réveillon de 2022 em Fortaleza, e compartilhado por Samuel em seu perfil no aplicativo de vídeos.

“E a Mari Fernandez que achou que eu estava fazendo a coreografia do TikTok”, escreveu o intérprete. Nos comentários do vídeo, os internautas riem da situação. “Parabéns pelo profissionalismo! Manteve a postura, eu teria rido na hora kkkkk”, disse uma seguidora, “ela rindo depois que percebeu”, comentou outra pessoa.

