Marcos Oliveira, o Beiçola, pede doações e diz estar quase sem comida

Marcos Oliveira, o Beiçola do seriado A Grande Família

O ator Marcos Oliveira, o Beiçola do seriado A Grande Família, voltou a comentar sobre a sua situação financeira. Sem trabalho na televisão, o artista postou em suas redes sociais um pedido de ajuda e deixou seu Pix para que os internautas possam mandar doações.

Para a revista Quem, o eterno Beiçola diz que está devendo o seu aluguel e levou um golpe de um amigo:

“Estou sem dinheiro, sem trabalho. Estão me processando: o Banco BV, e o Itaú. Ajudei um amigo meu, ele não pagou, e agora estou tentando resolver. Estou sem trabalho e preciso sobreviver. Consegui uma ajuda, mas fiquei devendo cinco meses de aluguel. Preciso de R$ 4 mil para começar a pagar o que devo em 18 vezes. Ainda tenho que pagar o aluguel, que é de R$ 3 mil.”

Ele também disse que está sem dinheiro para comprar comida: “Estou com pouca comida e, por ser diabético, preciso comer mais legumes, verduras. Não como carne vermelha, só ovo, um pedaço de frango. E ainda tenho gastos com remédios, curativos para a colostomia, fraldas geriátricas, porque fiquei com incontinência urinária”.

Com informações do Metrópoles

