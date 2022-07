Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado no Rio e passará por cirurgia

Da Redação

Marcos Oliveira, conhecido como Beiçola de A Grande Família

O ator Marcos Oliveira, conhecido como Beiçola de A Grande Família, foi internado no Hospital Souza Aguiar, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (11), para passar por uma cirurgia da fístula na uretra.

“Amanhã estarei me internando no Souza Aguiar para fazer minha cirurgia. Torçam por mim, rezem por mim, que eu preciso muito. Vou passar por mais essa batalha e que eu vou vencer. E quero voltar logo para me recuperar e voltar a trabalhar”, disse Marcos.

A cirurgia vai acontecer nesta terça-feira (12).

O ator vem comentando sobre a necessidade da cirurgia desde janeiro. Vale lembrar que o Oliveira anda relatando dificuldades financeiras, e chegou a pedir ajuda aos seguidores nas redes sociais.

Com informações do Metrópoles.

