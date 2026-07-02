Marcos Oliveira, o Beiçola, é internado no Rio com infecção no períneo
Ator enfrenta problemas de saúde recorrentes e utiliza bolsa de colostomia
O ator Marcos Oliveira, 70 anos, conhecido por interpretar o personagem Beiçola no seriado "A Grande Família", está internado no Hospital São Lucas, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A unidade de saúde confirmou a internação, mas informou que não está autorizada a divulgar informações sobre o quadro clínico do artista.
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A nova internação ocorreu na terça-feira (30), quando o ator deu entrada no Hospital das Clínicas de Jacarepaguá após apresentar uma infecção na região do períneo. Na manhã de quarta-feira (1º), ele foi transferido para o Hospital São Lucas, onde passa por exames para avaliar a necessidade de uma nova cirurgia.
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Marcos Oliveira enfrenta problemas de saúde recorrentes. Em 2022, foi submetido a uma cirurgia urológica para tratar uma fístula uretral e, desde então, utiliza uma bolsa de colostomia. Em maio deste ano, passou por uma cirurgia para corrigir uma hérnia na região do estoma. A infecção atual está relacionada à fístula que o ator possui na região perineal.
O ator vive desde 2025 no Retiro dos Artistas, instituição que acolhe profissionais da classe artística. A mudança ocorreu após uma série de dificuldades financeiras, acúmulo de dívidas e problemas de saúde. No Retiro, ele ocupa uma casa doada pela atriz Marieta Severo, sua colega de elenco em "A Grande Família".