Da Redação

Marcos Mion tem data para se despedir do Caldeirão

O último Caldeirão apresentado por Marcos Mion, na TV Globo, vai ao ar no dia 25 de dezembro. A informação é da coluna Observatório da TV, do UOL, e foi divulgada neste sábado (14).

continua após publicidade .

Mion é o novo integrante do time de apresentadores da TV Globo e do Multishow. No canal aberto, o ex-apresentador da "Fazenda" estreia à frente do Caldeirão a partir 4 de setembro, no lugar de Luciano Huck, que vai suceder Faustão aos domingos.

Já no Multishow, Mion vai tocar diversos projetos para 2022, que de acordo com a emissora, incluem um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que serão divulgadas em breve.

continua após publicidade .

Com informações Metrópoles.