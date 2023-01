Marcos Mion sobre filho autista Romeo: “Maior presente de Deus”

Da Redação

Apresentador do Caldeirão, Marcos Mion contou que passou 10 dias somente com o Romeo e definiu a sensação do período como "conexão".

Marcos Mion utilizou o Instagram, neste domingo (15/1), para se declarar ao filho Romeo, de 17 anos. O apresentador relatou que ficou em casa somente com o herdeiro, que é autista, e que aproveitou o momento para se conectar com o jovem. “Um filho autista foi o maior presente que Deus separou para mim”, explicou o apresentador.

“A sensação é uma só: conexão. Eu tenho um filho de 17 anos, vai se tornar maior de idade esse ano, que sente o amor, a necessidade e a conexão de um filho de 7. Isso abre um mundo inesperado para uma relação entre pai e filho. É mágico”, explicou o global.

Ao voltar para São Paulo sozinho, Mion relatou que encontrou uma ex-colega de Romeo viajando sozinha. “Quando entendi que ela estava sozinha, me veio um instinto paterno de querer cuidar dela, checar se ela estava com tudo em ordem…se tinha dinheiro, passaporte…aí me deu um click: ‘Você já tem 17 anos, né?'”, explicou.

“Romeo vai viajar sozinho? Ele vai ter o cognitivo para conseguir lidar e se regular com um aeroporto lotado, barulhento, voos mudando de gate (como esse que estamos), funcionários de aeroporto mal humorados e grosseiros (aqui nos EUA quase 100%)? Não, ele não vai”, contou Mion.

Apesar de falar que o jovem não vai viajar sozinho, o apresentador relatou que o sente com o filho. “Ele nunca vai conseguir viajar sozinho. E sabe o que eu sinto? Me sinto importante! Me sinto um guardião de um anjo. A voz é o facilitador das vontades do meu filho. Isso para um pai é validar sua existência”, contou, antes de falar diretamente sobre Romeo.

“E o que o Romeo sente? Ele ama ficar como nessa foto; juntinho, esmagado, sempre com a família grudada sendo uma fonte inesgotável de amor, a cola que junta todos nós e a constante lembrança para nós “neurotipicos” de como perdemos tempo com bobagem, contamos o próximo dia como garantido e esquecemos o quão importante é abraçar sem tempo para soltar, fazer um beijinho de esquimó e não se preocupar com o tempo que passa quando estamos dividindo amor com os nossos. (Afinal esse é o tempo bem gasto)”, se declarou.

Por fim, Mion agradeceu por ter Romeo ao seu lado. “Deficiente? No que Romeo é bom, que são os verdadeiros valores que Jesus Cristo nos ensinou, ele é mais eficiente do que qualquer um que já conheci. Obrigado meu anjo! Meu amor máximo! Meu irmão de alma (como ele já me falou uma vez). Você valida minha existência. Te amo sem tamanho”, completou.





