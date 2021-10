Da Redação

Marcos Mion chora ao falar de seus filhos no 'Mais Você'

Durante o programa 'Mais Você' desta quinta (21), Marcos Mion não conseguiu segurar as lágrimas. Um dos momentos mais emocionantes foi quando o apresentador do Caldeirão falou sobre o filho mais velho, Romeo, que tem autismo.

Na conversa com Ana Maria Braga, o convidado falou sobre a sua família, os filhos e o casamento de 16 anos com Suzana Gullo. Mion relembrou o nascimento do filho mais velho e contou que viu a vida ficar perfeita com a chegada de Romeu.

O apresentador seguiu:

“Quando você vai ter um filho, ninguém ajoelha e reza pedindo que o filho venha autista, mas isso acontece, uma a cada 54 crianças nasce dentro do espectro autista. Quando o Romeu nasceu, descobri que a minha vida não era perfeita, mas ela estava prestes a se tornar mais perfeita possível dentro das imperfeições”.

Marcos Mion conseguiu aprovar, em 2020, no Senado, a Lei Romeo Mion, que cria a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), que deve ser emitida de forma gratuita, sob responsabilidade de estados e municípios.